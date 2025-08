Spectacle musical ORGUEIL ET PRÉJUGES… OU PRESQUE L’échiquier Pouzauges

Une adaptation irrévérencieuse, humoristique et parodique d’ Orgueil et Préjugés (le célèbre roman de Jane Austen) avec un casting 100% féminin.

Orgueil et préjugés ou presque ! , l’adaptation décalée et pop du célèbre roman de Jane Austen, arrive enfin à Paris !

Une pièce de théâtre rythmée, drôle et musicale avec un casting 100% féminin !

Dans cette adaptation, l’intrigue est présentée du point de vue des femmes domestiques, qui rejouent et s’emparent avec ironie du destin de leurs maîtresses.

Accompagnées d’une musicienne, 5 comédiennes nous racontent avec humour les péripéties des surs Bennet et de leur mère, prête à tout pour les marier.

Pride and Prejudice (sort of) est le succès londonien de ces dernières années. La folie, la fantaisie et l’humour d’Isobel McArthur ont infusé les situations, les personnages pour donner un texte décapant et férocement drôle.

Découvrez la version française signée Virginie Hocq et Jean-Marc Victor, dans une mise en scène de Johanna Boyé, pour la première fois à Paris !

Nomination aux Molières 2025 dans la catégorie Spectacle Musical

2 Trophées de la Comédie Musicale 2025 Artiste Interprète féminine (Emmanuelle BOUGEROL) et Second rôle féminin (Agnès Pat’)

6 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale 2025

Attention phénomène ! Une folie furieuse et joyeuse

Tout public .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

English :

An irreverent, humorous and parodic adaptation of Jane Austen’s famous novel Pride and Prejudice, with a 100% all-female cast.

German :

Eine respektlose, humorvolle und parodistische Adaption von Stolz und Vorurteil (Jane Austens berühmtem Roman) mit einer zu 100 % weiblichen Besetzung.

Italiano :

Un adattamento irriverente, umoristico e parodistico di Orgoglio e pregiudizio (il celebre romanzo di Jane Austen) con un cast tutto al femminile.

Espanol :

Una adaptación irreverente, humorística y paródica de Orgullo y prejuicio (la famosa novela de Jane Austen) con un reparto exclusivamente femenino.

