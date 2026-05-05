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Atelier créatif (6-10 ans) BFM Centre-ville (salle arts plastiques) Limoges

Atelier créatif (6-10 ans) BFM Centre-ville (salle arts plastiques) Limoges

Atelier créatif (6-10 ans) BFM Centre-ville (salle arts plastiques) Limoges mercredi 20 mai 2026.

Lieu : BFM Centre-ville (salle arts plastiques)

Adresse : 2 place Aimé Césaire

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Limoges

Atelier créatif (6-10 ans)

BFM Centre-ville (salle arts plastiques) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Fannie Loget de la Maison de l’Architecture du Limousin propose un atelier créatif où vous pourrez venir dessiner une habitation perchée pour les oiseaux en vous inspirant ou non d’architectures remarquables. Toute technique sera possible (découpage, collage, dessin…).

Inscriptions auprès de la bibliothèque.   .

BFM Centre-ville (salle arts plastiques) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English : Atelier créatif (6-10 ans)

L’événement Atelier créatif (6-10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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