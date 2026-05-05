Atelier créatif (6-10 ans) BFM Centre-ville (salle arts plastiques) Limoges

Limoges

Atelier créatif (6-10 ans)

BFM Centre-ville (salle arts plastiques) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Fannie Loget de la Maison de l’Architecture du Limousin propose un atelier créatif où vous pourrez venir dessiner une habitation perchée pour les oiseaux en vous inspirant ou non d’architectures remarquables. Toute technique sera possible (découpage, collage, dessin…).

Inscriptions auprès de la bibliothèque. .

BFM Centre-ville (salle arts plastiques) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Atelier créatif (6-10 ans)

L’événement Atelier créatif (6-10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole