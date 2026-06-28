Comme la nature se transforme et se recompose à l’infini, créé ton œuvre en t’inspirant des célèbres compositions du grand peintre Arcimboldo.

Dessin, collage, utilisation d’éléments variés, recyclés et naturels, laisse toi guider par les bibliothécaires et libère ta créativité !

dès 8 ans, sur inscription

Dans le cadre de l’automne de la science, découvre comment la nature peut inspirer la création !

Le samedi 31 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Inscription à partir du 31 septembre

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T17:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T16:00:00+02:00_2026-10-31T17:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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