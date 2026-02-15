Atelier créatif Album de Familles Venez broder la magie d’un instant Médiathèque René Garnier Retournac

Atelier créatif Album de Familles Venez broder la magie d’un instant

Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Chaque photo sera rehaussée d’une broderie dessinée pendant l’atelier, et fabriquée en quelques secondes par une brodeuse numérique.

Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46 mediatheque@ville-retournac.fr

English :

Each photo will be enhanced with an embroidery designed during the workshop, and produced in seconds by a digital embroidery machine.

