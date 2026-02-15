Atelier créatif Album de Familles Venez broder la magie d’un instant Médiathèque René Garnier Retournac
mercredi 8 avril 2026.
Atelier créatif Album de Familles Venez broder la magie d’un instant
Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Chaque photo sera rehaussée d’une broderie dessinée pendant l’atelier, et fabriquée en quelques secondes par une brodeuse numérique.
Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46 mediatheque@ville-retournac.fr
English :
Each photo will be enhanced with an embroidery designed during the workshop, and produced in seconds by a digital embroidery machine.
