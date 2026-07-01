Atelier créatif Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Atelier créatif

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

En résidence du 21 au 24 juillet sur le territoire, Wei Middag auteur illustrateur jeunesse proposera des ateliers de dessin dès 4 ans.

A Bar le Duc: un atelier en lien avec un de ses albums les six chats de Charlie .

Gratuit.Enfants

0 .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

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English :

During his residency from July 21 to 24 in the region, children’s author and illustrator Wei Middag will lead drawing workshops for children ages 4 and up.

In Bar-le-Duc: a workshop based on one of his picture books: “Charlie’s Six Cats.”

Free.

L’événement Atelier créatif Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE