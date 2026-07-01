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Atelier créatif Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque Jean Jeukens · Bar-le-Duc

Atelier créatif Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Jean Jeukens
Adresse
74 Rue de Saint-Mihiel
Ville
55000 Bar-le-Duc
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Bar-le-Duc

Atelier créatif

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22

En résidence du 21 au 24 juillet sur le territoire, Wei Middag auteur illustrateur jeunesse proposera des ateliers de dessin dès 4 ans.

A Bar le Duc: un atelier en lien avec un de ses albums les six chats de Charlie .

Gratuit.Enfants
0  .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38  mediatheque@meusegrandsud.fr

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English :

During his residency from July 21 to 24 in the region, children’s author and illustrator Wei Middag will lead drawing workshops for children ages 4 and up.

In Bar-le-Duc: a workshop based on one of his picture books: “Charlie’s Six Cats.”

Free.

L’événement Atelier créatif Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE

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