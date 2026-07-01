Atelier créatif Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque Jean Jeukens · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Atelier créatif
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
En résidence du 21 au 24 juillet sur le territoire, Wei Middag auteur illustrateur jeunesse proposera des ateliers de dessin dès 4 ans.
A Bar le Duc: un atelier en lien avec un de ses albums les six chats de Charlie .
Gratuit.Enfants
0 .
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
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English :
During his residency from July 21 to 24 in the region, children’s author and illustrator Wei Middag will lead drawing workshops for children ages 4 and up.
In Bar-le-Duc: a workshop based on one of his picture books: “Charlie’s Six Cats.”
Free.
L’événement Atelier créatif Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE
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