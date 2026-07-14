Lecture L’homme qui plantait des arbres Parc de la médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
samedi 18 juillet 2026 · Parc de la médiathèque Jean Jeukens · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Lecture L’homme qui plantait des arbres
Parc de la médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Cet été, Camille Voyenne parcourt à pied plus de 120 km, de Verdun à Bar-le-Duc.
À chaque étape, il propose une lecture de « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. Pour (re)découvrir ce texte majeur dans le parc de la médiathèque.
Gratuit.Tout public
0 .
Parc de la médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
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English :
This summer, Camille Voyenne is walking more than 120 km from Verdun to Bar-le-Duc.
At each stop, he will read from Jean Giono’s *The Man Who Planted Trees*. Come (re)discover this classic work in the library’s park.
Free.
L’événement Lecture L’homme qui plantait des arbres Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-29 par OT SUD MEUSE
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