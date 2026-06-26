Fête Nationale Bar-le-Duc
mardi 14 juillet 2026 · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Fête Nationale
Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A l’occasion de la Fête Nationale, retrouvons-nous pour une journée haute en couleurs, sous le signe de la convivialité, de la musique et de la tradition !
18h défilé boulevard de la Rochelle.
A la tombée de la nuit feu d’artifice et bal des pompiers au stade Jean Bernard.
Lieu non défini à ce jour.
Gratuit.Tout public
0 .
Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr
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English :
To celebrate National Day, let’s get together for a colorful day filled with fun, music, and tradition!
6:00 p.m.: Parade on Boulevard de la Rochelle.
At nightfall: Fireworks and the firefighters’ dance at Jean Bernard Stadium.
Location to be determined.
Free admission.
L’événement Fête Nationale Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SUD MEUSE
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