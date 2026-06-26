Informations pratiques

Bar-le-Duc

Fête Nationale

Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale, retrouvons-nous pour une journée haute en couleurs, sous le signe de la convivialité, de la musique et de la tradition !

18h défilé boulevard de la Rochelle.

A la tombée de la nuit feu d’artifice et bal des pompiers au stade Jean Bernard.

Lieu non défini à ce jour.

Gratuit.Tout public

0 .

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr

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English :

To celebrate National Day, let’s get together for a colorful day filled with fun, music, and tradition!

6:00 p.m.: Parade on Boulevard de la Rochelle.

At nightfall: Fireworks and the firefighters’ dance at Jean Bernard Stadium.

Location to be determined.

Free admission.

L’événement Fête Nationale Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SUD MEUSE