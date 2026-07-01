Rencontre dédicaces Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Rencontre dédicaces

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

En résidence du 21 au 24 juillet sur le territoire, Wei Middag auteur illustrateur jeunesse sera présent à la médiathèque de Bar-le-Duc pour un moment convivial d’échanges avec le public, suivi d’une séance de dédicaces.

Gratuit.Tout public

0 .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

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English :

In residence from July 21 to 24 in the region, Wei Middag, a children’s author and illustrator, will be at the Bar-le-Duc library for a friendly Q&A session with the public, followed by a book signing.

Free admission.

L’événement Rencontre dédicaces Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE