Rencontre dédicaces Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque Jean Jeukens · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Rencontre dédicaces
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
En résidence du 21 au 24 juillet sur le territoire, Wei Middag auteur illustrateur jeunesse sera présent à la médiathèque de Bar-le-Duc pour un moment convivial d’échanges avec le public, suivi d’une séance de dédicaces.
Gratuit.Tout public
0 .
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
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English :
In residence from July 21 to 24 in the region, Wei Middag, a children’s author and illustrator, will be at the Bar-le-Duc library for a friendly Q&A session with the public, followed by a book signing.
Free admission.
L’événement Rencontre dédicaces Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE
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