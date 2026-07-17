Atelier créatif « Bâtisseurs de nuages », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Atelier créatif « Bâtisseurs de nuages » Mercredi 21 octobre, 14h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

Place aux bâtisseurs ! Après une découverte ludique des formes de l’architecture moderne, les enfants façonnent leur propre bâtiment en volume. En utilisant l’argile et des structures en bois, ils explorent le modelage pour créer des tours, des hôtels, des maisons aux formes audacieuses. L’atelier se termine par la mise en commun des créations pour former une grande ville imaginaire et éphémère.

Dans le cadre de l’exposition « ELEVATION »

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Devenez l’architecte de votre propre mini-ville en modelant l’argile et le bois comme des pros !