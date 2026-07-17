Atelier créatif « Bâtisseurs de nuages », L’Atelier Media, Carvin
mercredi 21 octobre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Atelier créatif « Bâtisseurs de nuages » Mercredi 21 octobre, 14h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée – A partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00
Place aux bâtisseurs ! Après une découverte ludique des formes de l’architecture moderne, les enfants façonnent leur propre bâtiment en volume. En utilisant l’argile et des structures en bois, ils explorent le modelage pour créer des tours, des hôtels, des maisons aux formes audacieuses. L’atelier se termine par la mise en commun des créations pour former une grande ville imaginaire et éphémère.
Dans le cadre de l’exposition « ELEVATION »
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Devenez l’architecte de votre propre mini-ville en modelant l’argile et le bois comme des pros !
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin !, rue Florent Evrard, 62220 Carvin, Carvin 21 juillet 2026
- Après-midi Multi-Activités, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 22 juillet 2026
- Tournoi de Jeux Vidéos, L’Atelier Media, Carvin 22 juillet 2026
- LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 23 juillet 2026
- Atelier créatif « RAYMOND RÊVE », L’Atelier Media, Carvin 24 juillet 2026