Atelier créatif d’été, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Atelier créatif d’été Mercredi 3 juin, 10h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

La patte patouille ! Entre dessins au doigt, bacs sensoriels et autres activités autour de l’eau et du toucher, c’est sûr, les mimines auront de quoi faire.

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