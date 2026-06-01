Atelier créatif d’été, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Atelier créatif d’été, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux mercredi 3 juin 2026.
Atelier créatif d’été Mercredi 3 juin, 10h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
La patte patouille ! Entre dessins au doigt, bacs sensoriels et autres activités autour de l’eau et du toucher, c’est sûr, les mimines auront de quoi faire.
Canva
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