Atelier créatif en famille ! A la découverte des fonds photographiques des Archives nationales d’outre-mer, archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Atelier créatif en famille ! A la découverte des fonds photographiques des Archives nationales d’outre-mer Mercredi 21 avril 2027, 14h00 archives nationales d’outre-mer Bouches-du-Rhône

Atelier à partir de 8 ans, avec adulte accompagnant. Retrouvez les informations pratiques et les modalités de réservation sur le site Internet des Archives nationales d’outre-mer dans la rubrique « Agenda ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-21T14:00:00+02:00 – 2027-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2027-04-21T14:00:00+02:00 – 2027-04-21T16:00:00+02:00

Les Archives nationales d’outre-mer vous invitent à découvrir la richesse historique et matérielle de leurs fonds photographiques soit plus de 160 000 images, positives et négatives – plaques de projections souvent stéréoscopiques, négatifs sur verre et sur support souple, autochromes, tirages sur papier salé et sur papier albuminé, tirages gélatino-argentiques à noircissement direct ou développés, cyanotypes, diapositives… – recouvrant ainsi une partie de l’évolution des procédés photographiques. Ces archives photographiques, qui couvrent la période de 1844 à 1970, éclairent l’histoire des anciennes colonies françaises et de l’Algérie ainsi que l’histoire de la photographie en situation coloniale.

Profitez d’un atelier créatif en famille pour découvrir cette collection exceptionnelle!

archives nationales d’outre-mer 29 chemin du moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442933850 https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda »}] Service à compétence nationale rattaché à la Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, les Archives nationales d’outre-mer ont pour missions la conservation et la communication des archives relatives à la présence coloniale française outre-mer. Héritières de quatre siècles d’histoire, elles conservent les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècles de l’empire colonial français ainsi que les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie lors de leurs indépendances.Tous les domaines de l’histoire coloniale sont représentés : l’exploration des territoires, la création et l’administration des colonies, les tentatives de peuplement et l’installation de colons, la traite négrière et l’esclavage, les relations économiques avec la métropole, la formation des administrateurs coloniaux, la surveillance des mouvements politiques, les guerres et les indépendances, à travers 38 kilomètres linéaires de dossiers, 160 000 photographies, 60 000 cartes et plans et une bibliothèque de 120 000 livres, périodiques et titres de presse. Les salles de consultation sont ouvertes du lundi au vendredi (sauf le premier lundi de chaque mois), de 9h00 à 17h.

L’offre culturelle est gratuite, la réservation est parfois conseillée.

Les ANOM disposent d’un parking gratuit réservé aux publics.

Venir en bus:

L’Aixpress (ligne A) : arrêt Schuman en provenance du centre-ville d’Aix-en-Provence ou du parking Krypton

Depuis Marseille : Ligne 50, arrêt Brossolette

Les Archives nationales d’outre-mer vous invitent à découvrir la richesse historique et matérielle de leurs fonds photographiques soit plus de 160 000 images, positives et négatives – plaques de sur …

© Atelier de photographie des ANOM, A. Fernandes