Informations pratiques

Landévant

Atelier créatif et éducatif en nature pour enfants

17 Bolédat Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-29 16:45:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-22 2026-07-28 2026-08-01

Les Explorations des Herminons proposent des ateliers créatifs, éducatifs et sensoriels en pleine nature pour les enfants de 2 ans ½ à 12 ans, encadrés par Sabine Gahéneau, professionnelle de l’éducation spécialisée dans les pédagogies actives.

Chaque atelier mêle découverte de la faune et de la flore, jeux d’exploration, créations artistiques avec des matériaux naturels, expériences sensorielles et apprentissages ludiques, dans un petit groupe favorisant l’accompagnement de chaque enfant.

Les ateliers se déroulent à Auray, Landévant, Plouhinec, Gâvres, Hennebont et ponctuellement sur d’autres sites du Morbihan, notamment Les Terres de Nataé.

Après réservation, les familles reçoivent un e-mail récapitulatif une semaine avant l’activité (équipement, déroulé, informations pratiques). Le point de rendez-vous GPS exact est transmis quelques jours avant l’atelier.

Des ateliers sont proposés tout au long de l’année, ainsi que pendant les vacances scolaires, avec des formats adaptés selon les âges ateliers nature, immersions créatives, ateliers en famille et ateliers sophro-créatifs.

Retrouvez le programme complet, les tarifs et les modalités d’inscription sur le site des Explorations des Herminons ou contactez Sabine pour toutes questions. .

17 Bolédat Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 6 38 04 82 13

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L’événement Atelier créatif et éducatif en nature pour enfants Landévant a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon