Atelier créatif Fête des mères pour enfants MimiCréa A proximité du Stade Pompidou Valence
Atelier créatif Fête des mères pour enfants MimiCréa A proximité du Stade Pompidou Valence mercredi 6 mai 2026.
Valence
Atelier créatif Fête des mères pour enfants
MimiCréa A proximité du Stade Pompidou 21 rue Fernandel Valence Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 13:00:00
fin : 2026-05-06 15:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez participer à un atelier créatif plein de surprises !
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MimiCréa A proximité du Stade Pompidou 21 rue Fernandel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 69 37 77 contact@mimicreabycarole.fr
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English :
Come and take part in a creative workshop full of surprises!
L’événement Atelier créatif Fête des mères pour enfants Valence a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme
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