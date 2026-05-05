Atelier créatif Fête des mères pour enfants MimiCréa A proximité du Stade Pompidou Valence

Valence

Atelier créatif Fête des mères pour enfants

MimiCréa A proximité du Stade Pompidou 21 rue Fernandel Valence Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 13:00:00

fin : 2026-05-06 15:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Venez participer à un atelier créatif plein de surprises !

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MimiCréa A proximité du Stade Pompidou 21 rue Fernandel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 69 37 77 contact@mimicreabycarole.fr

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English :

Come and take part in a creative workshop full of surprises!

L’événement Atelier créatif Fête des mères pour enfants Valence a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme