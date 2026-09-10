Atelier créatif / La maison de la truie qui file en pop up, Espace culturel Le Pass’temps, Malestroit

Informations pratiques

Atelier créatif / La maison de la truie qui file en pop up Samedi 19 septembre, 10h00 Espace culturel Le Pass’temps Morbihan

atelier en continu toute la matinée ; enfants accompagnés à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Le cabinet d’architecte de Ponthaud en charge de la magnifique rénovation du bâtiment classé aux Monuments historiques La maison de la Truie a créé une version en papier de l’édifice rénové.

Adultes et enfants sont invités à redécouvrir l’ouvrage en remontant cette version pop-up,

Espace culturel Le Pass’temps 5-7 rue ste anne 56140 Malestroit Malestroit 56140 Morbihan Bretagne 0297751815 https://www.malestroit.bzh/le-passtemps Espace culturel municipal qui regroupe les services de médiathèque, ludothèque, exposition, concerts et autres programmation culturelle

Animation familiale et créative pour redécouvrir cette maison iconique de la ville

©Ville de Malestroit