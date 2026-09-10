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Atelier créatif / La maison de la truie qui file en pop up, Espace culturel Le Pass’temps, Malestroit

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Le Pass'temps · Malestroit

Atelier créatif / La maison de la truie qui file en pop up, Espace culturel Le Pass’temps, Malestroit

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace culturel Le Pass'temps
Adresse
5-7 rue ste anne 56140 Malestroit
Ville
56140 Malestroit
Département
Morbihan
Tarif
atelier en continu toute la matinée ; enfants accompagnés à partir de 6 ans

Atelier créatif / La maison de la truie qui file en pop up Samedi 19 septembre, 10h00 Espace culturel Le Pass’temps Morbihan

atelier en continu toute la matinée ; enfants accompagnés à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Le cabinet d’architecte de Ponthaud en charge de la magnifique rénovation du bâtiment classé aux Monuments historiques La maison de la Truie a créé une version en papier de l’édifice rénové.
Adultes et enfants sont invités à redécouvrir l’ouvrage en remontant cette version pop-up,

Espace culturel Le Pass’temps 5-7 rue ste anne 56140 Malestroit Malestroit 56140 Morbihan Bretagne 0297751815 https://www.malestroit.bzh/le-passtemps Espace culturel municipal qui regroupe les services de médiathèque, ludothèque, exposition, concerts et autres programmation culturelle
Animation familiale et créative pour redécouvrir cette maison iconique de la ville

©Ville de Malestroit

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