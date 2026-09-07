Visite guidée « soigner la ville », Place du Bouffay – Malestroit, Malestroit
dimanche 20 septembre 2026 · Place du Bouffay - Malestroit · Malestroit
Informations pratiques
Visite guidée « soigner la ville » Dimanche 20 septembre, 15h30 Place du Bouffay – Malestroit Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite Guidée « Soigner la Ville »
Mieux connaître la ville pour mieux en prendre soin, avec Jean-Pierre Leconte, architecte du patrimoine.
Place du Bouffay – Malestroit Place du Bouffay, 56140 Malestroit Malestroit 56140 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.malestroit.bzh/event-details/journees-du-patrimoine-des-animations-pour-tous-des-6-ans »}]
Visite Guidée « Soigner la Ville »
©bernard, Bègue
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