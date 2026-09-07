Concert de Nova Voce à l’église, Église Saint-Gilles, Malestroit

Informations pratiques

Concert de Nova Voce à l’église Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Gilles Morbihan

libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

C’est vers des compositions classiques et principalement contemporaines, sacrées et profanes, que notre ensemble choral mixte s’est destiné, après avoir été créé en 2012 à Vannes. Guidés, encadrés par la Chef de chœur Malgorzata Pleyber, une petite trentaine de chanteurs amateurs confirmés explorent et interprètent a capella le vaste répertoire du chant choral.

Nous vous proposons de découvrir les compositions des américains Elaine Hagenberg, Grace O’Duffy, John Trotta ou Guy Forbes, des britanniques William Byrd, Karl Jenkins ou Enya, du norvégien Ola Gjeilo, de l’estonien Arvo Pärt, du basque espagnol Josu Elberdin ou des compositeurs slaves comme Andrej Makor, Marek Raczynski et Grzegorz Miskiewicz (liste non exhaustive).

Nova Voce a donné plus d’une centaine de concerts en Bretagne ainsi qu’à Paris, Angers, Nantes, Pornichet, Bergerac, Bordeaux et Lyon et a été reçu et écouté à Cracovie avec le même accueil enthousiaste et chaleureux du public. Nova Voce a fêté avec succès ses 10 ans en concert en janvier 2023 à l’auditorium de Vannes, l’occasion d’enregistrer en public son second CD Exultate.

Église Saint-Gilles 2 Pl. du Bouffay, 56140 Malestroit, France Malestroit 56140 Morbihan Bretagne L’église a été édifiée aux 12e, 13e et XVe siècles. L’édifice fut augmenté en 1511 et 1531, avant d’être reconstruit après l’incendie de 1952. La partie la plus ancienne datant des 12e et XIIIe siècles comprend une partie du choeur, un bras de transept sud et la croisée du transept. L’extérieur de cette partie romane est caractéristique avec contreforts peu saillants et fenêtres de faible dimension. La couleur foncée de la pierre ajoute à cet aspect archaïque. Une niche en cul-de-four, ancien emplacement probable d’un autel, occupe un des côtés du bras du transept. Le porche, percé de deux portes surmontées d’arcs moulurés en anse de panier, laisse entre ces deux portes un mince pilier avec niche portant dais et culot. Il est flanqué, de chaque côté, de deux gros piliers portant le boeuf et le lion. Entre les pignons des deux nefs donnant sur la rue, se dresse une tourelle hexagonale dite « le Beffroi ». Un puits peu profond se trouve au chevet de l’abside nord, probablement au point où se trouvait primitivement l’abside romane. Au XIe siècle, l’église devait être formée d’un choeur avec abside ronde, les transepts nord et sud avec absidioles rondes, une croisée de transept et une nef avec un porche important.

C’est vers des compositions classiques et principalement contemporaines, sacrées et profanes, que notre ensemble choral mixte s’est destiné.

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