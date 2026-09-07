Les pans de bois de Malestroit, Place du Bouffay – Malestroit, Malestroit

Informations pratiques

Les pans de bois de Malestroit 19 et 20 septembre Place du Bouffay – Malestroit Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Connaissez-vous la célèbre truie qui file de Malestroit ?

À l’occasion des journées du patrimoine, elle vous invite à (re)découvrir les maisons en pan de bois en coeur de ville et à les décrypter par le jeu avec la Région Bretagne, visites de la ville avec un architecte du patrimoine, animations familiales au Pass-temps… Visites aussi de l’église avec ses étonnantes voûtes peintes et la légende de Saint-Gilles.

Tout le week-end :

– « Chiche tu me trouves ? » : enquête en cœur de ville à partir de photos de détails

– « Ami ou ennemi ? » : expérimentation autour des matériaux qui constituent les maisons en pan de bois

– Stand : l’Inventaire, c’est quoi ?

– Ouverture et commentaires sur l’église Saint-Gilles 14h30-17h

Samedi : animation familiale créative autour de la Maison de la Truie qui file à 10h au Pass’temps

Dimanche :

– Visite guidée « Soigner la ville » à 15h30, départ Place du Bouffay, sur inscription en ligne.

– Visite du Pass’Temps 14h30-17h30

—————————————————–

Tout le programme à retrouver sur : https://www.malestroit.bzh/agenda

Place du Bouffay – Malestroit Place du Bouffay, 56140 Malestroit Malestroit 56140 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.malestroit.bzh/agenda »}]

Connaissez-vous la célèbre truie qui file de Malestroit ?

© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine