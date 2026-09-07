Les pans de bois de Malestroit, Place du Bouffay – Malestroit, Malestroit
samedi 19 septembre 2026 · Place du Bouffay - Malestroit · Malestroit
Informations pratiques
Les pans de bois de Malestroit 19 et 20 septembre Place du Bouffay – Malestroit Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Connaissez-vous la célèbre truie qui file de Malestroit ?
À l’occasion des journées du patrimoine, elle vous invite à (re)découvrir les maisons en pan de bois en coeur de ville et à les décrypter par le jeu avec la Région Bretagne, visites de la ville avec un architecte du patrimoine, animations familiales au Pass-temps… Visites aussi de l’église avec ses étonnantes voûtes peintes et la légende de Saint-Gilles.
Tout le week-end :
– « Chiche tu me trouves ? » : enquête en cœur de ville à partir de photos de détails
– « Ami ou ennemi ? » : expérimentation autour des matériaux qui constituent les maisons en pan de bois
– Stand : l’Inventaire, c’est quoi ?
– Ouverture et commentaires sur l’église Saint-Gilles 14h30-17h
Samedi : animation familiale créative autour de la Maison de la Truie qui file à 10h au Pass’temps
Dimanche :
– Visite guidée « Soigner la ville » à 15h30, départ Place du Bouffay, sur inscription en ligne.
– Visite du Pass’Temps 14h30-17h30
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Tout le programme à retrouver sur : https://www.malestroit.bzh/agenda
Place du Bouffay – Malestroit Place du Bouffay, 56140 Malestroit Malestroit 56140 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.malestroit.bzh/agenda »}]
Connaissez-vous la célèbre truie qui file de Malestroit ?
© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine
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- Visite guidée « soigner la ville », Place du Bouffay – Malestroit, Malestroit 20 septembre 2026
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