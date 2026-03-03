Atelier créatif Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Atelier créatif Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon jeudi 6 août 2026.
Atelier créatif
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
2026-08-06
Merci de vent ! découverte de l’univers d’Edouard Manceau à la manière de l’auteur.
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Merci de vent! Discover Edouard Manceau’s world in the author’s own way.
