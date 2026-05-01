Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!! Montbazon

Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!! Montbazon

Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!! Montbazon samedi 30 mai 2026.

Adresse : 8 Rue de Monts

Ville : 37250 Montbazon

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Montbazon

Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!!

8 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-05-30 2026-06-06 2026-06-12

L’équipe de la bibliothèque vous propose 3 ateliers autour des marionnettes.

le samedi 30 mai de 10h30 à 12h
Atelier fabrication de la marionnette chaussette

le samedi 6 juin de 10h30 à 12h
Atelier création décors et mise en scène

le vendredi 12 juin à 19h30
Présentation du spectacle
Dans le cadre de son cycle des marionnettes, l’équipe de la bibliothèque vous propose 3 séances avec les marionnettes-chaussettes de la création à la mise en scène de celles-ci !

le samedi 30 mai de 10h30 à 12h
Atelier fabrication de la marionnette chaussette

le samedi 6 juin de 10h30 à 12h
Atelier création décors et mise en scène

le vendredi 12 juin à 19h30
Présentation du spectacle

Pour les enfants à partir de 6 ans
Gratuit Inscription obligatoire
Renseignements et réservation au 02 47 36 96 13 ou bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr   .

8 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 96 13  bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? creative workshop at the library?

? As part of the world travels cycle, the library team invites you to come and create an African instrument: the rain stick ?

? Saturday, October 11th
? 10h30

? from 5 years

Further information and reservations ? 02.47.36.96.13

L’événement Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!! Montbazon a été mis à jour le 2026-05-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Montbazon (Indre-et-Loire)