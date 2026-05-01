Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!! Montbazon
Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!! Montbazon samedi 30 mai 2026.
Montbazon
Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!!
8 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-06 2026-06-12
L’équipe de la bibliothèque vous propose 3 ateliers autour des marionnettes.
le samedi 30 mai de 10h30 à 12h
Atelier fabrication de la marionnette chaussette
le samedi 6 juin de 10h30 à 12h
Atelier création décors et mise en scène
le vendredi 12 juin à 19h30
Présentation du spectacle
Dans le cadre de son cycle des marionnettes, l’équipe de la bibliothèque vous propose 3 séances avec les marionnettes-chaussettes de la création à la mise en scène de celles-ci !
le samedi 30 mai de 10h30 à 12h
Atelier fabrication de la marionnette chaussette
le samedi 6 juin de 10h30 à 12h
Atelier création décors et mise en scène
le vendredi 12 juin à 19h30
Présentation du spectacle
Pour les enfants à partir de 6 ans
Gratuit Inscription obligatoire
Renseignements et réservation au 02 47 36 96 13 ou bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr .
8 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 96 13 bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr
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English :
? creative workshop at the library?
? As part of the world travels cycle, the library team invites you to come and create an African instrument: the rain stick ?
? Saturday, October 11th
? 10h30
? from 5 years
Further information and reservations ? 02.47.36.96.13
L’événement Atelier créatif Les marionnettes, c’est chouette !!! Montbazon a été mis à jour le 2026-05-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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