Atelier créatif « Métamorphose urbaine », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Atelier créatif « Métamorphose urbaine » Samedi 17 octobre, 14h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – A partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Et si vous aviez le pouvoir de transformer votre ville ? À partir de photographies de bâtiments historiques locaux, vous dessinerez et moderniserez les façades de ces bâtiments. Entre respect du passé et vision futuriste, cet atelier permet de comprendre les lignes de force de l’architecture contemporaine tout en s’initiant au dessin graphique.

Dans le cadre de l’exposition « ELEVATION »

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Enfilez votre costume d’architecte du futur et venez relooker l’histoire de votre ville en mode graphique et ultra-stylé !