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Atelier créatif « Métamorphose urbaine », L’Atelier Media, Carvin

samedi 17 octobre 2026 · L'Atelier Media · Carvin

Atelier créatif « Métamorphose urbaine », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
L'Atelier Media
Adresse
Place de la Gare, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit - Réservation conseillée - A partir de 14 ans

Atelier créatif « Métamorphose urbaine » Samedi 17 octobre, 14h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – A partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Et si vous aviez le pouvoir de transformer votre ville ? À partir de photographies de bâtiments historiques locaux, vous dessinerez et moderniserez les façades de ces bâtiments. Entre respect du passé et vision futuriste, cet atelier permet de comprendre les lignes de force de l’architecture contemporaine tout en s’initiant au dessin graphique.

Dans le cadre de l’exposition « ELEVATION »

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Enfilez votre costume d’architecte du futur et venez relooker l’histoire de votre ville en mode graphique et ultra-stylé !

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