Montmerle-sur-Saône

Atelier créatif nature

Aire d’arrêt de la Voie Bleue Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Initiez-vous au cyanotype avec Florence Bernard des Petites Graines et créez de magnifiques empreintes végétales bleu profond inspirées de la nature.

Un atelier ludique et poétique à partager dès 6 ans !

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Aire d’arrêt de la Voie Bleue Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

Introduce yourself to cyanotype with Florence Bernard from Petites Graines and create magnificent deep-blue plant prints inspired by nature.

A fun, poetic workshop for children aged 6 and over!

L’événement Atelier créatif nature Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre