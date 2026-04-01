Atelier créatif nature Montmerle-sur-Saône
Atelier créatif nature Montmerle-sur-Saône samedi 6 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Atelier créatif nature
Aire d’arrêt de la Voie Bleue Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Initiez-vous au cyanotype avec Florence Bernard des Petites Graines et créez de magnifiques empreintes végétales bleu profond inspirées de la nature.
Un atelier ludique et poétique à partager dès 6 ans !
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Aire d’arrêt de la Voie Bleue Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr
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English :
Introduce yourself to cyanotype with Florence Bernard from Petites Graines and create magnificent deep-blue plant prints inspired by nature.
A fun, poetic workshop for children aged 6 and over!
L’événement Atelier créatif nature Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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