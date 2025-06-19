Atelier créatif papier Locminé
Atelier créatif papier Locminé samedi 6 juin 2026.
Locminé
Atelier créatif papier
place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez participer à la réalisation d’une fresque collective qui sera ensuite exposée dans l’espace jeunesse !
Animé par Ghislaine Robin (association Loc’Omotiv).
Sur inscription. Public jeunesse. Pour les 6 à 10 ans. Présence parentale souhaitée (pour les 6-7 ans) .
place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
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English :
L’événement Atelier créatif papier Locminé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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