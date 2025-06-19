Locminé

Atelier créatif papier

place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez participer à la réalisation d’une fresque collective qui sera ensuite exposée dans l’espace jeunesse !

Animé par Ghislaine Robin (association Loc’Omotiv).

Sur inscription. Public jeunesse. Pour les 6 à 10 ans. Présence parentale souhaitée (pour les 6-7 ans) .

place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

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English :

L’événement Atelier créatif papier Locminé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE