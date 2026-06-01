Atelier créatif spécial récup’, Le Tauzin, Bordeaux

Atelier créatif spécial récup’ Mercredi 3 juin, 17h00 Le Tauzin Gironde

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Sur la thématique printanière des fleurs, cet atelier créatif utilise de la récupération, pour un moment parent-enfant ludique et écoresponsable !

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/atelier-creatif-special-recup »}]

Une activité parent/enfant creation recyclage