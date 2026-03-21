Atelier créatif : un veston de sapeur Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

A l’occasion du temps fort « Sous toutes les coutures » des bibliothèques de la Ville de Paris et en lien avec ses collections dédiées à l’Afrique, la bibliothèque Naguib Mahfouz invite l’illustratrice Magali Attiogbé à animer un atelier de couture haut en couleurs.

A partir de vestons en coton écrus, les enfants pourront coudre, découper, coller, broder des éléments décoratifs et/ou fonctionnels. Tissu wax, sequins, galons, franges, écussons…tous les moyens seront bons pour créer de beaux gilets comme de grands couturiers !

Cet atelier a créé et réalisé à partir de l’exposition Beauté Congo qui a eu lieu à La Fondation Cartier en 2015.

Née au Togo dans les années 1980, Maggali Attiogbé est arrivée en France à ses 3 ans.

Elle a étudié les arts appliqués à Lyon et à Paris.

Diplômée de l’Ecole Estienne en illustration, elle travaille pour des supports aussi variés que les affiches, les livres, la presse, les cartes postales, la vaisselle, les jouets, les camions … Pour l’édition jeunesse, elle a notamment signé L’Imagier d’Afrique (Amaterra), ou les illustrations de L’Afro-carnaval des animaux (Le Label dans la forêt).

Accompagnés par l’illustratrice Magali Attiogbé, les enfants réalisent un veston de sapeur.

Le samedi 13 juin 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr



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