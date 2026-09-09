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AGENDA · Milly-la-Forêt

Atelier créatifs « Morceaux de patrimoine », Espace culturel Paul Bédu, Milly-la-Forêt

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Paul Bédu · Milly-la-Forêt

Atelier créatifs « Morceaux de patrimoine », Espace culturel Paul Bédu, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace culturel Paul Bédu
Adresse
8 bis Rue Farnault, 91490 Milly-la-Forêt
Ville
91490 Milly-la-Forêt
Département
Essonne

Atelier créatifs « Morceaux de patrimoine » 19 et 20 septembre Espace culturel Paul Bédu Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ateliers créatifs sur le thème 2026 « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Espace culturel Paul Bédu 8 bis Rue Farnault, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Atelier créatif

©Mairie de Milly-la-Forêt

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