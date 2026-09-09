AGENDA · Milly-la-Forêt
Atelier créatifs « Morceaux de patrimoine », Espace culturel Paul Bédu, Milly-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Paul Bédu · Milly-la-Forêt
Informations pratiques
Atelier créatifs « Morceaux de patrimoine » 19 et 20 septembre Espace culturel Paul Bédu Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ateliers créatifs sur le thème 2026 « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».
Espace culturel Paul Bédu 8 bis Rue Farnault, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Atelier créatif
©Mairie de Milly-la-Forêt
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