Stand d’animations « Mission Arbres ! Enquête sur un patrimoine vivant », Conservatoire national des plantes, Milly-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire national des plantes · Milly-la-Forêt
Informations pratiques
Stand d’animations « Mission Arbres ! Enquête sur un patrimoine vivant » Samedi 19 septembre, 13h30 Conservatoire national des plantes Essonne
Entrée tarif réduit 6,50€ . Gratuité enfants jusqu’à 12 ans, Millacois, enseignants, journalistes, pass fan d’Essonne. Animations et balade commentée gratuites.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des arbres et de leur rôle essentiel dans notre environnement. À travers des défis, des observations et de petites expériences, explorez les liens qui unissent les arbres, la biodiversité et les activités humaines.
Cette animation interactive invite chacun à observer, manipuler, expérimenter et échanger autour de la richesse du patrimoine végétal.
Au cours de cette journée 2 balades commentées sont au programme à 14h et 16h ( détails sur l’évènement open agenda balade commentée )
Conservatoire national des plantes Chemin des petits saules 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Stand d’animations « Mission Arbres ! Enquête sur un patrimoine vivant »
©CNPMAI
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