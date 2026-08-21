Visites guidées de la Maison Jean Cocteau, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Visites guidées de la Maison Jean Cocteau 19 et 20 septembre Maison Jean Cocteau Essonne

Visites guidées toutes les demi heures environ limitées à des groupes de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 43ᵉ Journées européennes du patrimoine, la Maison Jean Cocteau de Milly-la-Forêt accueillera les visiteurs les 19 et 20 septembre prochains. La visite de la Maison, du jardin et des expositions temporaires sera assurée de 11 h à 18 h, aux tarifs habituels.

Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France +33 1 71 63 89 85 https://maisonjeancocteau.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.maisonjeancocteau.com/ »}] La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la-Forêt et qu’il a habitée jusqu’à sa mort en 1963, géré par la Région Île-de-France depuis le 11 septembre 2019. Elle est labellisée « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture. Après la mort de Cocteau, elle a appartenu à Edouard Dermit, son fils adoptif, puis à l’association Maison Cocteau, qui l’a acquise grâce au mécénat de Pierre Bergé et aux contributions des collectivités territoriales. L’association a restauré la maison et l’a ouverte au public à partir de 2010. Jean Cocteau, romancier, cinéaste, poète, dramaturge, dessinateur, artiste aux multiples facettes, a marqué l’histoire des arts du XXe siècle. L’artiste extrêmement fécond, qui n’a cessé de travailler jusqu’à sa mort, a été l’ami de tous les géants du siècle, de Proust à Picasso. À Milly, après le tournage de La Belle et la Bête, il a trouvé un refuge, loin de l’agitation parisienne, où il a créé pour lui et ses amis un univers qui lui ressemble : éclectique, mystérieux et poétique. Préserver cette maison et rendre plus lisible encore l’apport de cet artiste du XXe siècle, c’est mieux faire comprendre la richesse et la singularité de Jean Cocteau.

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© GIP Maison Jean Cocteau