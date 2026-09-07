Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Conférence, Maison du Parc, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Conférence Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du Parc Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Restitution de l’inventaire du patrimoine de Milly-la-Forêt, réalisé conjointement entre le PNR du Gâtinais français et le Service Patrimoine et Inventaire de la Région Île-de-France

Maison du Parc 20 boulevard lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

Conférence suivie d’une visite commentée

©Mairie de Milly-la-Forêt