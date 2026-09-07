AGENDA · Milly-la-Forêt
Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Conférence, Maison du Parc, Milly-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc · Milly-la-Forêt
Informations pratiques
Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Conférence Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du Parc Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Restitution de l’inventaire du patrimoine de Milly-la-Forêt, réalisé conjointement entre le PNR du Gâtinais français et le Service Patrimoine et Inventaire de la Région Île-de-France
Maison du Parc 20 boulevard lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Conférence suivie d’une visite commentée
©Mairie de Milly-la-Forêt
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