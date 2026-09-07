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Retour sur les bancs des écoles Milliacoise, Espace culturel du Moustier, Milly-la-Forêt

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel du Moustier · Milly-la-Forêt

Retour sur les bancs des écoles Milliacoise, Espace culturel du Moustier, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace culturel du Moustier
Adresse
47 Rue Langlois, 91490 Milly-la-Forêt
Ville
91490 Milly-la-Forêt
Département
Essonne

Retour sur les bancs des écoles Milliacoise 19 et 20 septembre Espace culturel du Moustier Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition d’images et objets d’archives sur les écoles Milliacoises.

Espace culturel du Moustier 47 Rue Langlois, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Exposition d’images et objets d’archives sur les écoles Milliacoises

©LAMGE

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