Retour sur les bancs des écoles Milliacoise, Espace culturel du Moustier, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Retour sur les bancs des écoles Milliacoise 19 et 20 septembre Espace culturel du Moustier Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition d’images et objets d’archives sur les écoles Milliacoises.

Espace culturel du Moustier 47 Rue Langlois, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

Exposition d’images et objets d’archives sur les écoles Milliacoises

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