Atelier Création de marque-page Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul
samedi 1 août 2026 · Médiathèque Les Remp'Arts Salle Pèlerin · Toul
Informations pratiques
Toul
Atelier Création de marque-page
Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Les enfants découvrent des animaux imaginaires venues de différentes cultures et apprenent à fabriquer un marque-page en utilisant la technique du collage, avec l’artiste Eunhye Cho.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Cette animaton est sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque.
Elle s’inscrit dans le cadre de La Fabrique du Livre Jeunesse #7, une opération initiée par le Ministère de la Culture et organisée par Interbibly.Enfants
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Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr
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English :
Children discover imaginary animals from different cultures and learn how to make a bookmark using the collage technique, with artist Eunhye Cho.
For children ages 7 and up.
Registration for this event is required on the library’s website.
It is part of La Fabrique du Livre Jeunesse #7, an initiative launched by the Ministry of Culture and organized by Interbibly.
L’événement Atelier Création de marque-page Toul a été mis à jour le 2026-07-20 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
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