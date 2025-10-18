Atelier Création de marque-page Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Informations pratiques

Toul

Atelier Création de marque-page

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les enfants découvrent des animaux imaginaires venues de différentes cultures et apprenent à fabriquer un marque-page en utilisant la technique du collage, avec l’artiste Eunhye Cho.

Pour les enfants à partir de 7 ans.

Cette animaton est sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque.

Elle s’inscrit dans le cadre de La Fabrique du Livre Jeunesse #7, une opération initiée par le Ministère de la Culture et organisée par Interbibly.Enfants

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Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

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English :

Children discover imaginary animals from different cultures and learn how to make a bookmark using the collage technique, with artist Eunhye Cho.

For children ages 7 and up.

Registration for this event is required on the library’s website.

It is part of La Fabrique du Livre Jeunesse #7, an initiative launched by the Ministry of Culture and organized by Interbibly.

L’événement Atelier Création de marque-page Toul a été mis à jour le 2026-07-20 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES