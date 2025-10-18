Atelier Un jardin à soi atelier pochoir inversé Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Informations pratiques

Toul

Atelier Un jardin à soi atelier pochoir inversé

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 16:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les enfants découvrent le principe du pochoir inversé et réalisent une image en suivant différentes étapes. Après avoir placé les pochoirs su rle papier, ils appliquent librement la peinture par-dessus, puis retirent les formes pour révéler l’image cachée un processus qui suscite curiosité et surprise.

Avec l’autrice-illustratrice Eunhye Cho.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de La Fabrique du Livre Jeunesse #7, une opération initiée par le Ministère de la Culture et organisée par Interbibly.Enfants

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Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

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English :

The children learn the concept of reverse stenciling and create a picture by following different steps. After placing the stencils on the paper, they freely apply paint over them, then remove the stencils to reveal the hidden image—a process that sparks curiosity and surprise.

With author-illustrator Eunhye Cho.

For children ages 6 and up.

Registration is required on the library’s website.

This event is part of La Fabrique du Livre Jeunesse #7, an initiative launched by the Ministry of Culture and organized by Interbibly.

L’événement Atelier Un jardin à soi atelier pochoir inversé Toul a été mis à jour le 2026-07-20 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES