Atelier création d’une application web, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Atelier création d’une application web Vendredi 15 juillet 2022, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-07-15T11:00:00+02:00 – 2022-07-15T12:30:00+02:00

Fin : 2022-07-15T11:00:00+02:00 – 2022-07-15T12:30:00+02:00

Venez créer une web application mobile sans coder à partir d’un tableau de données.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

11h00-12h30 [ATELIER] Venez créer une web application mobile sans coder à partir d’un tableau de données.