Atelier crochet Médiathèque James Baldwin Paris

Rendez-vous un samedi par mois pour un atelier crochet en toute convivialité !

Venez vous initier à l’art du crochet, en apprendre les bases ou vous perfectionner, échanger sur l’art du crochet et ses techniques… lors d’un moment convivial.

Apportez vos crochets ! (taille entre 3.5 et 5 si possible)

L’objectif : réaliser une création collective unique !

Les dates des ateliers, rendez-vous à 16h :

– Samedi 20 juin

– Samedi 12 septembre

– Samedi 10 octobre

– Samedi 14 novembre

– Samedi 12 décembre

Chaque mois, retrouvez l’atelier crochet à la médiathèque !

L’occasion d’échanger et de créer collectivement une couverture.

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 10 octobre 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 12 décembre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00;2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00;2026-11-14T16:00:00+02:00_2026-11-14T17:00:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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