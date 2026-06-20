Atelier crochet Médiathèque James Baldwin Paris
Atelier crochet Médiathèque James Baldwin Paris samedi 20 juin 2026.
Rendez-vous un samedi par mois pour un atelier crochet en toute convivialité !
Venez vous initier à l’art du crochet, en apprendre les bases ou vous perfectionner, échanger sur l’art du crochet et ses techniques… lors d’un moment convivial.
Apportez vos crochets ! (taille entre 3.5 et 5 si possible)
L’objectif : réaliser une création collective unique !
Les dates des ateliers, rendez-vous à 16h :
– Samedi 20 juin
– Samedi 12 septembre
– Samedi 10 octobre
– Samedi 14 novembre
– Samedi 12 décembre
Chaque mois, retrouvez l’atelier crochet à la médiathèque !
L’occasion d’échanger et de créer collectivement une couverture.
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 12 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00;2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00;2026-11-14T16:00:00+02:00_2026-11-14T17:00:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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