Informations pratiques

Rochechouart

Atelier crochet

Boutique Roche’Acado 6 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:30:00

fin : 2026-09-29 16:30:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-29

Envie de vous initier au crochet tout en réalisant un accessoire aussi pratique que joli ? La Boutique Roche’Acado sur Rochechouart vous propose un atelier convivial consacré à la création d’une pochette pour téléphone. Accompagné(e) pas à pas, vous découvrirez les bases du crochet et apprendrez à réaliser votre propre pochette, personnalisée selon vos envies. Un moment créatif et chaleureux, idéal pour prendre le temps de faire soi-même et repartir avec une jolie réalisation. L’atelier se déroule en deux séances de 3 heures. Que vous soyez débutant(e) ou déjà adepte du crochet, venez partager un agréable moment autour des fils et des couleurs ! Inscription directement à la Boutique Roche’Acado ou par téléphone. .

Boutique Roche’Acado 6 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 10 25 47

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English : Atelier crochet

L’événement Atelier crochet Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin