Atelier Cronologia – Inrap, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Atelier Cronologia – Inrap 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

10 personnes environ par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

L’atelier Cronologia présente au public l’origine des différentes plantes et arbres que les sociétés humaines ont utilisés pour des usages alimentaires ou artisanales au cours du temps. Après une introduction à la Préhistoire et en particulier au Néolithique, qui est caractérisé par la domestication progressive de plantes et d’animaux divers, les participants doivent placer des cartes représentant les plantes du quotidien (arbres du maquis, plantes cultivées et potagères…) dans l’ordre chronologique de leur exploitation connue la plus ancienne en Corse et plus généralement en Méditerranée nord-occidentale. Chaque carte est accompagnée d’informations complémentaires sur l’origine géographique des essences, leur diffusion, le type de restes que l’on retrouve sur les sites archéologiques pour les identifiés (charbons, graines, fruits…) et leur usage à la Préhistoire et de nos jours, afin d’encourager la discussion et l’échange avec les participants.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©mairie de Lumio