Les nouvelles technologies en archéologie : Drone, photogrammétrie et topographie pour la cartographie des sites anciens – Inrap, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio
Les nouvelles technologies en archéologie : Drone, photogrammétrie et topographie pour la cartographie des sites anciens – Inrap, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio vendredi 12 juin 2026.
Les nouvelles technologies en archéologie : Drone, photogrammétrie et
topographie pour la cartographie des sites anciens – Inrap 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse
10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Les technologies accompagnent l’évolution de l’archéologie. Les archéologues n’ont pas abandonné pelles et truelles mais la discipline suit l’évolution scientifique d’aujourd’hui et un nouvel horizon pluridisciplinaire et technologique s’ouvre à elle.
Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking
European Archaeology Days
©Hervé Petitot, Inrap
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