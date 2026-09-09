Atelier croquis, Batterie de la Pointe, Palaiseau

Informations pratiques

Atelier croquis Samedi 19 septembre, 14h30 Batterie de la Pointe Essonne

Venez avec votre matériel de croquis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Croquez la Batterie !

Batterie de la Pointe 16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 33 608183620 http://adpp.info [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 14 29 32 »}, {« type »: « email », « value »: « echafaudeuses@mjcpalaiseau.com »}] Fortification Séré de Rivière construite en 1870 pour protéger le fort de PAlaiseau : venez visiter les défenses : escarpes et contre-escarpes, souterrains, le centre de vie et le cavalier. En voiture : se garer dans le quartier, Transports en commune : RER B Palaiseau Villebon puis monter sur le plateau

Croquez la Batterie !

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