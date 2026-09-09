Atelier croquis, Batterie de la Pointe, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Batterie de la Pointe · Palaiseau
Informations pratiques
Atelier croquis Samedi 19 septembre, 14h30 Batterie de la Pointe Essonne
Venez avec votre matériel de croquis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Croquez la Batterie !
Batterie de la Pointe 16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 33 608183620 http://adpp.info [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 14 29 32 »}, {« type »: « email », « value »: « echafaudeuses@mjcpalaiseau.com »}] Fortification Séré de Rivière construite en 1870 pour protéger le fort de PAlaiseau : venez visiter les défenses : escarpes et contre-escarpes, souterrains, le centre de vie et le cavalier. En voiture : se garer dans le quartier, Transports en commune : RER B Palaiseau Villebon puis monter sur le plateau
Croquez la Batterie !
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