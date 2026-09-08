Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Palaiseau

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Découvrez l’ancien hôtel Tronchet (XVIIIe), où la mairie est établie depuis 1950.

Hôtel de ville 91, rue de Paris 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

Découvrez l’ancien hôtel Tronchet (XVIIIe), où la mairie est établie depuis 1950.