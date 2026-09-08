AGENDA · Palaiseau
Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Palaiseau
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de ville Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Découvrez l’ancien hôtel Tronchet (XVIIIe), où la mairie est établie depuis 1950.
Hôtel de ville 91, rue de Paris 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Découvrez l’ancien hôtel Tronchet (XVIIIe), où la mairie est établie depuis 1950.
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