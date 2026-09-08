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AGENDA · Palaiseau

Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
91, rue de Paris 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Découvrez l’ancien hôtel Tronchet (XVIIIe), où la mairie est établie depuis 1950.

Hôtel de ville 91, rue de Paris 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Découvrez l’ancien hôtel Tronchet (XVIIIe), où la mairie est établie depuis 1950.

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