Atelier Croquis et conversations Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Atelier Croquis et conversations

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier Croquis et conversations

Quelques crayons quelques questions et beaucoup de bonne humeur.

Une façon originale de faire connaissance et de passer un agréable moment ensemble.

À 15h au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles. mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34 .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Atelier Croquis et conversations

L’événement Atelier Croquis et conversations Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Rives du Morvan