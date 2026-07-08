Atelier Croquis et conversations Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
mercredi 15 juillet 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Atelier Croquis et conversations
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Atelier Croquis et conversations
Quelques crayons quelques questions et beaucoup de bonne humeur.
Une façon originale de faire connaissance et de passer un agréable moment ensemble.
À 15h au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles. mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34 .
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Atelier Croquis et conversations
L’événement Atelier Croquis et conversations Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Rives du Morvan
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