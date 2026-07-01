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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Fête nationale Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

mardi 14 juillet 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle Sidney Bechet
Adresse
Avenue du Dr Segard
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Honoré-les-Bains

Fête nationale

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Rendez-vous à Saint-Honoré pour le 14 juillet !
Organisé par la municipalité et le Comité des Fêtes.
Fête Nationale À la salle Sidney Bechet avenue du Docteur Segard.
16h: Jeux récréatifs pour enfants et adultes.
20h Repas (menu complet 15€) suivi d’un bal animé par le groupe Amis-6. 21h30 retraite aux flambeaux puis feu d’artifice offert par la municipalité sur le terrain hippique.
Entrée libre pour les animations et le bal.
Repas sur réservation au 06 81 99 13 80.   .

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 13 80 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Rives du Morvan

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