Théâtre Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
mardi 21 juillet 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Théâtre
Salle Sidney Bechet Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Théâtre La Surprise du Marquis
à 17h à la salle Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.
Par la compagnie Les chants Alizés
Organisé par le Cercle Diogène. .
Salle Sidney Bechet Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31
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English : Théâtre
L’événement Théâtre Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan
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