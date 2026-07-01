Théâtre Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Théâtre

Salle Sidney Bechet Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Théâtre La Surprise du Marquis

à 17h à la salle Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.

Par la compagnie Les chants Alizés

Organisé par le Cercle Diogène. .

Salle Sidney Bechet Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan