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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Théâtre Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

mardi 21 juillet 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Sidney Bechet
Adresse
Avenue de Dr Segard
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Théâtre

Salle Sidney Bechet Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Théâtre La Surprise du Marquis
à 17h à la salle Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.
Par la compagnie Les chants Alizés
Organisé par le Cercle Diogène.   .

Salle Sidney Bechet Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31 

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan

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