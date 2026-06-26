Conférence L’Italie autrement Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
Conférence L’Italie autrement Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Conférence L’Italie autrement
Pôle Culturel 35 av. du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Conférence L’Italie autrement
Récits, voyages et rencontres par Régina Cavallaro, journaliste, autrice, traductrice et grande voyageuse.
À 15h au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles.
Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34 .
Pôle Culturel 35 av. du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Conférence L’Italie autrement
L’événement Conférence L’Italie autrement Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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