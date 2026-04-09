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Atelier Cuisine | La cuisine mobile du Petit Ney Théâtre L’étoile du nord Paris

Atelier Cuisine | La cuisine mobile du Petit Ney Théâtre L’étoile du nord Paris

Atelier Cuisine | La cuisine mobile du Petit Ney Théâtre L’étoile du nord Paris mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Théâtre L'étoile du nord

Adresse : 16, rue Georgette Agutte

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : <p>Gratuit sur réservation</p>

Avec cet atelier familial, découvrez la cuisine du Petit Ney ! Le café littéraire associatif s’installe à L’étoile du nord. L’idée est de valoriser les aliments de saison, les recettes végétariennes décalées et l’apprentissage participatif d’une cuisine zéro déchet.

L’atelier sera suivi d’une dégustation des préparations.

SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.
Le mercredi 13 mai 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit sous condition

Gratuit sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T18:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte  75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/


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