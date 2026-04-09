Atelier Cuisine | La cuisine mobile du Petit Ney Théâtre L’étoile du nord Paris

Avec cet atelier familial, découvrez la cuisine du Petit Ney ! Le café littéraire associatif s’installe à L’étoile du nord. L’idée est de valoriser les aliments de saison, les recettes végétariennes décalées et l’apprentissage participatif d’une cuisine zéro déchet.

L’atelier sera suivi d’une dégustation des préparations.

SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.

Le mercredi 13 mai 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T18:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



Afficher la carte du lieu Théâtre L’étoile du nord et trouvez le meilleur itinéraire

