Atelier Cuisine | La cuisine mobile du Petit Ney Théâtre L’étoile du nord Paris
Atelier Cuisine | La cuisine mobile du Petit Ney Théâtre L’étoile du nord Paris mercredi 13 mai 2026.
Avec cet atelier familial, découvrez la cuisine du Petit Ney ! Le café littéraire associatif s’installe à L’étoile du nord. L’idée est de valoriser les aliments de saison, les recettes végétariennes décalées et l’apprentissage participatif d’une cuisine zéro déchet.
L’atelier sera suivi d’une dégustation des préparations.
SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.
Le mercredi 13 mai 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit sous condition
Gratuit sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T18:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
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