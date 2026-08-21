AGENDA · Loudun
Atelier cuisine loudunaise – Echevinage, Echevinage de Loudun, Loudun
dimanche 20 septembre 2026 · Echevinage de Loudun · Loudun
Informations pratiques
Atelier cuisine loudunaise – Echevinage Dimanche 20 septembre, 10h00 Echevinage de Loudun Vienne
Gratuit, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Atelier cuisine loudunaise.
Echevinage de Loudun 27 rue du relandais 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loudun.fr »}]
Atelier cuisine loudunaise
©ville de Loudun
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