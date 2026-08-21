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Atelier cuisine loudunaise – Echevinage, Echevinage de Loudun, Loudun

dimanche 20 septembre 2026 · Echevinage de Loudun · Loudun

Atelier cuisine loudunaise – Echevinage, Echevinage de Loudun, Loudun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Echevinage de Loudun
Adresse
27 rue du relandais 86200 Loudun
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire.

Atelier cuisine loudunaise – Echevinage Dimanche 20 septembre, 10h00 Echevinage de Loudun Vienne

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Atelier cuisine loudunaise.

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Atelier cuisine loudunaise

©ville de Loudun

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