Atelier cuisine loudunaise – Echevinage, Echevinage de Loudun, Loudun

Informations pratiques

Atelier cuisine loudunaise – Echevinage Dimanche 20 septembre, 10h00 Echevinage de Loudun Vienne

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Atelier cuisine loudunaise.

Echevinage de Loudun 27 rue du relandais 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loudun.fr »}]

Atelier cuisine loudunaise

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