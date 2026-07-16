Atelier Cuisine, Médiathèque Jules-Verne, Houilles
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jules-Verne · Houilles
Informations pratiques
Atelier Cuisine Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Jules-Verne Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Un moment tendre, ludique et gourmand à partager en duo ! Lors de cet atelier pâtisserie, chaque binôme parent-enfant réalise sa propre création, accompagné pas à pas par une cheffe bienveillante. Une belle occasion de cuisiner ensemble, de découvrir de nouvelles saveurs… et de repartir fièrement avec ses douceurs faites maison.
Médiathèque Jules-Verne 7 rue du Capitaine Guise Houilles 78800 Yvelines Île-de-France 0130862120 https://www.boucledesmediatheques.fr/mediatheque-de-Houilles [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 86 21 20 »}]
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©MEDIATHEQUE
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