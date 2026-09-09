Atelier culinaire Le voyage des saveurs Fête de la Science Centre du Patrimoine Arménien Valence

Informations pratiques

Valence

Atelier culinaire Le voyage des saveurs Fête de la Science

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07 14:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Dès 7 ans. Dans le cadre de la Fête de la science, participez à un atelier culinaire sur le voyage des saveurs ! Explorez l’histoire des migrations à travers la cuisine en concoctant et dégustant des tartinables inspirés de différentes cultures.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com

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English :

Ages 7 and up. As part of the Science Festival, join us for a culinary workshop on the journey of flavors! Explore the history of migration through cuisine by making and tasting spreads inspired by different cultures.

L’événement Atelier culinaire Le voyage des saveurs Fête de la Science Valence a été mis à jour le 2026-08-14 par Valence Romans Tourisme