Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition Le Navire Valence
mercredi 9 septembre 2026 · Le Navire · Valence
Informations pratiques
Valence
Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition
Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:00:00
fin : 2026-09-09 20:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Mettez les petits plats dans les grands et découvrez une sélection de films autour de la gastronomie. Documentaires, fictions, films d’animation, en présence d’invités exceptionnels ! En partenariat avec Canal +, Gédéon Programmes et le cinéma Le Navire.
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Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Pull out all the stops and discover a selection of films centered on gastronomy. Documentaries, feature films, animated films—all featuring special guests! In partnership with Canal+, Gédion Programmes, and Le Navire cinema.
L’événement Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition Valence a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme
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