Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition Le Navire Valence

Informations pratiques

Valence

Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition

Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:00:00

fin : 2026-09-09 20:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Mettez les petits plats dans les grands et découvrez une sélection de films autour de la gastronomie. Documentaires, fictions, films d’animation, en présence d’invités exceptionnels ! En partenariat avec Canal +, Gédéon Programmes et le cinéma Le Navire.

.

Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pull out all the stops and discover a selection of films centered on gastronomy. Documentaries, feature films, animated films—all featuring special guests! In partnership with Canal+, Gédion Programmes, and Le Navire cinema.

L’événement Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition Valence a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme