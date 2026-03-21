Atelier culotte de cycliste Bibliothèque Amélie Paris
Atelier culotte de cycliste Bibliothèque Amélie Paris samedi 13 juin 2026.
Venez écouter en famille des récits où la bicyclette, au cœur de nombreux rebondissements, vous fera vivre des courses folles et connaître d’incroyables héroïnes du guidon.
Puis, à la manière des femmes du début du XXe siècle qui ont adopté des tenues masculines pour être plus à l’aise sur leurs vélos, vous transformerez une jupe en culotte de cycliste pour habiller une figurine.
Un atelier création animé par Claire Vallery, précédé d’une séance de lecture
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7
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