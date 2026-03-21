Atelier culotte de cycliste Bibliothèque Amélie Paris

Venez écouter en famille des récits où la bicyclette, au cœur de nombreux rebondissements, vous fera vivre des courses folles et connaître d’incroyables héroïnes du guidon.

Puis, à la manière des femmes du début du XXe siècle qui ont adopté des tenues masculines pour être plus à l’aise sur leurs vélos, vous transformerez une jupe en culotte de cycliste pour habiller une figurine.

Un atelier création animé par Claire Vallery, précédé d’une séance de lecture

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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