Atelier cyanotype, Archives départementales de la Drôme, Valence

Informations pratiques

Atelier cyanotype 19 et 20 septembre Archives départementales de la Drôme Drôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Le cyanotype est une technique photographique permettant de créer des images dans un ton bleu de Prusse. Cet atelier vous apprendra les bases de la technique. Vous ferez de nouveaux tirages de photographies anciennes conservées aux Archives départementales et pourrez exprimer votre créativité avant de repartir avec vos œuvres.

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Sur réservation à partir du 31/08/2026. À partir de 8 ans. Durée : 1 h

Archives départementales de la Drôme 14 Rue de la Manutention, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33475824480 https://archives.ladrome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 82 44 80 »}] Les Archives départementales de la Drôme conservent et transmettent la mémoire administrative et historique du territoire drômois et de ses habitants, du Moyen Âge à nos jours : le document le plus ancien date de 1095, le plus récent n’a que quelques années : soit presque 1000 ans d’histoire locale ! Les archives conservées représentent actuellement 33 km linéaires répartis sur deux sites. Possibilité de se garer à l’entrée du bâtiment dans un parking réservé aux lecteurs. Depuis la gare de Valence-Ville, compter environ 15 minutes de marche jusqu’aux Archives ou 10 minutes par le bus (ligne C5 – arrêt Préfecture).

Le cyanotype est une technique photographique permettant de créer des images dans un ton bleu de Prusse. Cet atelier vous apprendra les bases de la technique. Vous ferez de nouveaux tirages de aux et…

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