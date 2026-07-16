Atelier cyanotype « De l’archive à l’artiste: la photographie », Archives départementales du Val-de-Marne, Créteil

Informations pratiques

Atelier cyanotype « De l’archive à l’artiste: la photographie » 12 novembre 2026 – 10 juin 2027, certains jeudis Archives départementales du Val-de-Marne Val-de-Marne

Gratuit ; sur demande (1 atelier par mois, la date peut être modifiée) ; 30 personnes ; pochettes plastiques pour le transport d’A5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T09:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00

Fin : 2027-06-10T09:00:00+02:00 – 2027-06-10T12:00:00+02:00

Les Archives du Val-de-Marne proposent une rétrospective de leurs fonds photographiques sur le thème du quotidien.

En complément de la découverte de l’exposition, un atelier de fabrication de cyanotypes est proposé aux élèves. Il les initiera à ce procédé photographique ainsi qu’à l’art de la composition à partir d’une matière archivistique.

Enjeux pédagogiques :

. Expérimenter concrètement le principe de la photographie (réaction chimique, photosensibilité, contact, négatif, révélation).

. S’initier à l’art de la composition d’une image.

. Comprendre le cyanotype en tant qu’objet culturel avec une histoire propre (contextualiser, en comprendre les usages et fonctions à partir d’exemples tirés des archives).

Archives départementales du Val-de-Marne 10, rue des archives, 94000 Créteil 94000 Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne Île-de-France 01-56-71-45-60 https://archives.valdemarne.fr https://www.instagram.com/archivesdepartementales_94/;https://www.facebook.com/archivesdepartementalesduvaldemarne/ [{« type »: « email », « value »: « archives@valdemarne.fr »}] Ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 17h30 ; accessible aux personnes à mobilité réduite ; présence du parking de la Brèche à proximité (3h gratuites, 4h 1€)

Les Archives du Val-de-Marne proposent une rétrospective de leurs fonds photographiques sur le thème du quotidien.

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